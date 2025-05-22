"Ну, не приедут звёзды сборной Нигерии – и ладно. Без Осимхена обойдёмся! Мы с кем только не играли уже... С Брунеем играли, а люди до сих пор не понимают, что это было (смеётся). Ничего страшного, что не будет некоторых топовых футболистов", - приводит слова Мостового "Советский спорт".
Сборные России и Нигерии проведут друг с другом товарищеский матч 6 июня 2025 года в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Сборная Нигерии в рейтинге ФИФА по состоянию на 3 апреля 2025 года располагается на 43-й строчке в то время, как российская сборная занимает 35-е место. Ранее (после распада СССР) команды друг с другом ни разу не встречались.
Мостовой: ну, не приедут звёзды сборной Нигерии в Россию – и ладно. Без Осимхена обойдёмся!
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на заявку сборной Нигерии на товарищеский матч с национальной командой.
Фото: РФС