"Угальде резко перестал забивать, Бонгонда не так ярко выглядит. Только Маркиньос играет на своем уровне, Барко сбавил. В нападении чуть-чуть провалились. Из-за этого результаты упали", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
После 29-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 54-мя набранными очками и отстает от ЦСКА, который располагается на третьей строчке, на два балла. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича примет на своем поле подмосковные "Химки".
Красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов "Ростову" со счетом 1:2.
Аршавин объяснил весенний спад московского "Спартака"
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об игре московского "Спартака" после зимней паузы.
Фото: ФК "Спартак"