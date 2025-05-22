"Со здоровьем все нормализовалось. Марко Николич отмечает его в тренировочном процессе, но в концовке сезона идут очень напряженные игры, борьба за тройку. Марко не рискует выпускать Макса, но он на него рассчитывает", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Максим Мухин провел на поле пять игровых минут - выйдя на замену в матче Кубка России. Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник порвал крестообразные связки колена. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 29-ти сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю набранными очками.
Кузьмичев: Николич рассчитывает на Мухина в ЦСКА
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев рассказал о том, как обстоят дела у полузащитника ЦСКА Максима Мухина.
Фото: ПФК ЦСКА