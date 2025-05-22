"Осимхен, Лукман и Ивоби не полетят на матч со сборной России по решению тренерского штаба. Причина в том, что у этих игроков был насыщенный сезон в Европе и они должны отдохнуть после большого количества матчей", - приводит слова пресс-службы Sport24.
Вчера, 21-го мая, национальная команда Нигерии объявила заявку на товарищеский матч с Россией, который состоится 6-го мая в московских "Лужниках". В заявку сборной Нигерии не попал нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен, форварда "Аталанты" Адемола Лукман и полузащитник "Фулхэма" Алекс Ивоби.
Напомним, что в 2025 году сборная России одержала две сухие победы в товарищеских матчах: над Замбией (5:0) и Гренадой (5:0). В июне команда Валерия Карпина сыграет на выезде с Белоруссией.
В сборной Нигерии рассказали, почему Осимхен, Ивоби и Лукман не сыграют с Россией
В пресс-службе Нигерии объяснили, почему ключевые игроки национальной команды не приедут на матч с Россией.
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