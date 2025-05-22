"Конечно. Думаю, я сделаю это позже. В будущем я это точно сделаю. Я хочу вернуться и жить тут, моя семья хочет жить тут. Россия — наш второй дом, который мы можем посетить всегда", - цитирует Сибайю "Матч ТВ".
Макбет Сибайя выступал за казанский "Рубин" с 2003 по 2010 год - полузащитник из ЮАР провел за российский клуб во всех турнирах 166 матчей и помог казанцам дважды стать чемпионами России. Сибайя завершил карьеру профессионального футболиста в 2013 году.
Экс-игрок "Рубина" Сибайя заявил, что в будущем хочет получить российский паспорт
Бывший полузащитник "Рубина" Макбет Сибайя заявил о желании получить паспорт гражданина Российской Федерации.
Фото: ФК "Рубин"