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Фомин поблагодарил Личку за совместную работу в "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин поблагодарил экс-тренера бело-голубых Марцела Личку за совместную работу.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"Итоги совместной работы? Больше позитива. Мы боролись за чемпионство в прошлом году. Поэтому я хочу поблагодарить Марцела за этот период. Он сразу после отставки приезжал к нам, мы с ним хорошо пообщались", — цитируют Фомина "Известия".

Марцел Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо" в начале мая после вылета из Кубка России. После его увольнения бело-голубые выиграли три игры подряд в РПЛ.

Ранее агент Александр Маньяков, представляющий интересы Фомина, заявил, что чех Личка не оправдал ожидания футболистов "Динамо".

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