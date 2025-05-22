"Итоги совместной работы? Больше позитива. Мы боролись за чемпионство в прошлом году. Поэтому я хочу поблагодарить Марцела за этот период. Он сразу после отставки приезжал к нам, мы с ним хорошо пообщались", — цитируют Фомина "Известия".
Марцел Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо" в начале мая после вылета из Кубка России. После его увольнения бело-голубые выиграли три игры подряд в РПЛ.
Ранее агент Александр Маньяков, представляющий интересы Фомина, заявил, что чех Личка не оправдал ожидания футболистов "Динамо".
Фомин поблагодарил Личку за совместную работу в "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин поблагодарил экс-тренера бело-голубых Марцела Личку за совместную работу.
Фото: ФК "Динамо" Мск