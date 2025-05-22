"Кто больше всего удивил? ЦСКА. Посмотрите, сколько матчей они уже не проигрывают в чемпионате. Команда хорошо готова физически, выигрывает свои матчи. И это все при небольших тратах на трансферы", - сказал Мирзов "Матч ТВ".
ЦСКА под руководством Марко Николича ни разу не проиграл в чемпионате весной, поднявшись на третье место в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России армейцы дошли до Суперфинала турнира, где 1 июня сыграют за титул против "Ростова".
Мирзов удивлен ЦСКА: сколько они уже не проигрывают?
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов удивлен выступлению ЦСКА в чемпионате РПЛ.
Фото: ФК "Химки"