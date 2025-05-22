"Спартаку" было бы лучше, если бы они назначили тренером Сёмина. Сёмин многое может сделать. Было бы правильно его назначить и дать возможности творчески подходить ко всем процессам в команде", - сказал Игнатьев Legalbet.
В своей тренерской карьере Юрий Семин трижды становился чемпионом России и шесть раз побеждал в Кубке страны с московским "Локомотивом". В бытность футболистом он три сезона с 1965 по 1967 год выступал за "Спартак". Сейчас 78-летний специалист остается без работы.
Игнатьев посоветовал "Спартаку" назначить Семина главным тренером
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев порекомендовал "Спартаку" назначить Юрия Семина новым рулевым команды.
Фото: ФК "Локомотив"