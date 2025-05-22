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Станкович дисквалифицирован на три матча Кубка России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу по итогам кубкового матча с "Ростовом".
- У Станковича уже есть автоматическая дисквалификация за этот матч. Сегодня КДК принял решение дисквалифицировать Станковича еще на два матча Кубка России. Тем самым он пропустит три матча с учетом автоматической дисквалификации.

Напомним, финальный матч Пути Регионов Кубка России между "Спартаком" и "Ростовом" состоялся 15 мая и прошел на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Напомним, главный арбитр встречи Кирилл Левников показал наставнику красно-белых Деяну Станковичу красную карточку за оскорбительное поведение.

Источник: "Чемпионат"

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