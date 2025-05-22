- У Станковича уже есть автоматическая дисквалификация за этот матч. Сегодня КДК принял решение дисквалифицировать Станковича еще на два матча Кубка России. Тем самым он пропустит три матча с учетом автоматической дисквалификации.
Напомним, финальный матч Пути Регионов Кубка России между "Спартаком" и "Ростовом" состоялся 15 мая и прошел на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Напомним, главный арбитр встречи Кирилл Левников показал наставнику красно-белых Деяну Станковичу красную карточку за оскорбительное поведение.
Источник: "Чемпионат"
Станкович дисквалифицирован на три матча Кубка России
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу по итогам кубкового матча с "Ростовом".