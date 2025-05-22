Как сообщает источник, в "Локомотиве" приняли решении не выкупать нападающего Эдгара Севикяна у "Ференцвароша".
Напомним, Севикян перебрался в московский клуб на правах аренды, которая включала в себя опцию на выкуп, до конца этого сезона. Права на игрока сборной Армении принадлежат венгерскому "Ференцварошу", контракт с которым рассчитан до июня 2028 года.
За "железнодорожников" 23-летний вингер сыграл 20 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отличился четырьмя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает форварда в 2,5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Локомотив" не станет выкупать у "Ференцвароша" права на Севикяна
Нападающий Эдгар Севикян вернется в венгерский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"