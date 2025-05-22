По данным источника, левый защитник "Локомотива" Наир Тикнизян может пополнить состав "Краснодара". Сообщается, что "быки" заинтересованы в подписании игрок и надеются, что успешному переходу поспособствуют теплые отношения футболиста с партнером по национальной сборной Армении Эдуардом Сперцяном.
Напомним, ранее Тикнизян заявил, что по окончании сезона инициирует разговор с руководством "железнодорожников" на тему того, чтобы его отпустили в летнее трансферное окно.
Контракт игрока с московским клубом истекает в июне 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 26-летнего армянина в 6 миллионов евро.
Источник: Legalbet
Тикнизян может перейти в "Краснодар"
Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Краснодаре.
Фото: ФК "Локомотив"