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Тикнизян может перейти в "Краснодар"

Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Краснодаре.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, левый защитник "Локомотива" Наир Тикнизян может пополнить состав "Краснодара". Сообщается, что "быки" заинтересованы в подписании игрок и надеются, что успешному переходу поспособствуют теплые отношения футболиста с партнером по национальной сборной Армении Эдуардом Сперцяном.

Напомним, ранее Тикнизян заявил, что по окончании сезона инициирует разговор с руководством "железнодорожников" на тему того, чтобы его отпустили в летнее трансферное окно.

Контракт игрока с московским клубом истекает в июне 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 26-летнего армянина в 6 миллионов евро.

Источник: Legalbet

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