- У нас все договоренности есть, остались только технические моменты после окончания сезона. С руководством клуба договорились о новом длительном контракте. Осталось подписать, ждем, чтобы все корректно сделать. Все спокойно, все обговорено. Конкуренция никому и никогда не мешала — в следующем сезоне будет сильнее.
Напомним, ранее сообщалось о том, что голкипер Илья Лантратов недоволен своим положением в клубе и рассматривает возможность покинуть московский "Локомотив" в это летнее трансферное окно.
29-летний вратарь перешел в столичную команду из подмосковных "Химок" в январе 2023 года. Нынешнее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне Лантратов провел за "железнодорожников" 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола и шесть раз отстоял на ноль. Отметим, с 22-го тура РПЛ футболист перестал попадать в основной состав команды, уступив место в воротах Антону Митрюшкину.
Представитель Лантратова: договорились с "Локомотивом" о новом контракте. Осталось подписать
Сергей Кушов, представляющий интересы вратаря "Локомотива" Ильи Лантратова, сообщил о скором подписании новый контракт с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"