Сообщается, что 56-летний экс-футболист договорился с одним из клубов Москвы о назначении на должность главного тренера. Однако название клуба и сроки объявления о начале сотрудничестве не уточняются.
Александр Мостовой на профессиональном уровне занимался футболом с 1986 по 2005 гг. В начале 2025 года он получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А", которая позволяет быть главным тренером клуба Первой лиги или помощником главного тренера клуба Премьер-Лиги.
Источник: Legalbet
Источник: один из московских клубов назначит Александра Мостового главным тренером
По информации СМИ, бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в ближайшее время начнёт тренерскую карьеру.
Фото: РФС