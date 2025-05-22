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Каррера: Ливай Гарсия умеет забивать, тренеру нужно увидеть его талант

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о нападающем красно-белых Ливае Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
"Для меня Гарсия остается хорошим игроком, хорошей личностью, у него есть все качества. Тренеру нужно увидеть его талант и найти состояние, когда он будет забивать. Он умеет забивать и остается сильным игроком", - приводит слова Карреры "Матч ТВ".

Ливай Гарсия является игроком московского "Спартака". По информации СМИ, красно-белые приобрели тринидадского нападающего у афинского АЕКа за 20 млн евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. После перехода форвард в составе "Спартака" принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 2 гола.

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