"Для меня Гарсия остается хорошим игроком, хорошей личностью, у него есть все качества. Тренеру нужно увидеть его талант и найти состояние, когда он будет забивать. Он умеет забивать и остается сильным игроком", - приводит слова Карреры "Матч ТВ".
Ливай Гарсия является игроком московского "Спартака". По информации СМИ, красно-белые приобрели тринидадского нападающего у афинского АЕКа за 20 млн евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. После перехода форвард в составе "Спартака" принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 2 гола.
Каррера: Ливай Гарсия умеет забивать, тренеру нужно увидеть его талант
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о нападающем красно-белых Ливае Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"