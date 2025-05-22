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Источник: вингер "Оренбурга" Марин в ближайшее время перейдёт в клуб РПЛ

По информации СМИ, костариканский вингер "Оренбурга" Джимми Марин в ближайшее время перейдёт в другой клуб Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Оренбург"
Сообщается, что в настоящее время стороны финализируют условия сделки.

Джимми Марин является игроком "Оренбурга" с июля 2022 года. В текущем сезоне костариканец принял участие в 25 официальных матчах, забил 4 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 4 желтые карточки. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 700 тысяч евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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