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Источник: "Фламенго" проявляет интерес к полузащитнику "Спартака" Барко

Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко может покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, бразильский "Фламенго" изучает возможность приобретения аргентинца у московского "Спартака" в летнее трансферное окно.

Напомним, что Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из "Ривер Плейта" летом 2024 года за 14 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В этом сезоне аргентинец провел за красно-белых во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 14 миллионов евро.

Источник: TNT Sports Argentina

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