Гершкович: "Динамо" на ходу, тоже может испортить праздник "Краснодару"

"Динамо" на ходу, тоже может испортить праздник "Краснодару", игра будет непростая. Игра у динамовцев поменялась с точки зрения дисциплины и понимания заданий. Но если "Краснодар" не обыграет "Динамо", значит они недостойны быть чемпионом. Тут формула простая", - цитирует Гершковича "Чемпионат".
Завтра, 24-го мая, московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.
После 29-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками. Бело-голубые располагаются на четвертой строчке с 56-ю баллами. Напомним, что в заключительном туре РПЛ прошлого сезона "Краснодар" на своем поле одержал победу над "Динамо" и чемпионом страны стал петербургский "Зенит". Бело-голубым было необходимо не проиграть, чтобы завоевать золотые медали.