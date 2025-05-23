Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
21:45
ИнтерНе начат
Наполи
21:45
КальяриНе начат

Гершкович: "Динамо" на ходу, тоже может испортить праздник "Краснодару"

Российский тренер Михаил Гершкович высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" на ходу, тоже может испортить праздник "Краснодару", игра будет непростая. Игра у динамовцев поменялась с точки зрения дисциплины и понимания заданий. Но если "Краснодар" не обыграет "Динамо", значит они недостойны быть чемпионом. Тут формула простая", - цитирует Гершковича "Чемпионат".

Завтра, 24-го мая, московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.

После 29-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками. Бело-голубые располагаются на четвертой строчке с 56-ю баллами. Напомним, что в заключительном туре РПЛ прошлого сезона "Краснодар" на своем поле одержал победу над "Динамо" и чемпионом страны стал петербургский "Зенит". Бело-голубым было необходимо не проиграть, чтобы завоевать золотые медали.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится