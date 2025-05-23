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Карпин рассказал, что считает главным достижением за время работы в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем главном достижении в национальной команде.
Фото: РФС
"Не знаю, можно ли это назвать достижением или нет, но, даже несмотря на те непростые условия, в которых мы находимся, футболисты с огромным желанием приезжают в национальную команду", - цитирует Карпина "Российская газета".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2024 году национальная команда России одержала пять сухих побед в пяти товарищеских встречах. Победа над Брунеем со счетом 11:0 стала самой крупной в истории сборной России.

В марте этого года команда Валерия Карпина одержала две домашние победы - над Замбией и Гренадой (обе - со счетом 5:0). В июне Россия примет на своем поле Нигерию и сыграет на выезде с Белоруссией.

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