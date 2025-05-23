По информации источника, РФС выдал подмосковным "Химкам" временную лицензию - если клуб сохранит прописку в РПЛ, то руководству необходимо до 20 июня решить финансовые проблемы, чтобы получить полноценную лицензию.
Если "Химки" не смогут получить полноценную лицензию, то вылетят из РПЛ, а в лиге окажется команда, которая вылетела по итогам стыковых матчей. Если оба клуба выиграют свои поединки в стыковых встречах, то в РПЛ вернется команда, которая заняла 15 место.
Напомним, что персонал и футболисты подмосковных "Химок" на протяжении нескольких месяцев не получали заработную плату. Сообщалось, что руководство имеет задолжность в 800 миллионов рублей. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщал, что клуб перешел под внешний контроль лиги.
После 29-ти сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками. В заключительном туре чемпионата России подмосковный клуб сыграет на выезде с московским "Спартаком".
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Источник: "Химки" получили временную лицензию на следующий сезон РПЛ
Подмосковные "Химки" могут сыграть в следующем сезоне РПЛ.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ