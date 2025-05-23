"Должен сказать, что это инициатива игрока. Наир посчитал, что на данный момент он не сможет полноценно помочь команде на футбольном поле, о чем прямо сообщил тренерском штабу, и попросил оставить его дома", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, что после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян рассказал, что недоволен количеством игрового времени и летом хочет перемен, а также попросил руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно.
Завтра, 24-го мая, команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в 30-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Агент Тикнизяна рассказал, почему защитник не полетел на матч с "Акроном"
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, рассказал, почему его клиент не отправился на матч 30-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"