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Агент Тикнизяна рассказал, почему защитник не полетел на матч с "Акроном"

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, рассказал, почему его клиент не отправился на матч 30-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Должен сказать, что это инициатива игрока. Наир посчитал, что на данный момент он не сможет полноценно помочь команде на футбольном поле, о чем прямо сообщил тренерском штабу, и попросил оставить его дома", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, что после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян рассказал, что недоволен количеством игрового времени и летом хочет перемен, а также попросил руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно.

Завтра, 24-го мая, команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в 30-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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