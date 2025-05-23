"Сейчас это, безусловно, полузащитник Батраков из "Локомотива". Отмечу вратаря "Оренбурга" Москвичева, воспитанника "Зенита". Мне еще нравится полузащитник Комаров из "Ростова". Интересно наблюдать за Кокшаровым, который ушел в "Пари НН" из "Краснодара", - сказал Аршавин "РБ Спорт".
Также функционер отметил выступление полузащитников Никиты Кривцова из "Краснодара" и Кирилла Кравцова из "Сочи".
Нынешний сезон Российской Премьер-Лиги заканчивается 24 мая, в этот день в 16:30 пройдут все восемь матчей заключительного 30-го тура чемпионата.
Аршавин назвал четырех перспективных футболистов России
Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин назвал четырех перспективных футболистов РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"