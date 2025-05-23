"Из-за грозы и непогоды в Санкт-Петербурге мы приземлились во "Внуково", дозаправились. Сейчас команда вылетает в Питер", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Чемпионат".
Грозненский "Ахмат" в субботу, 24 мая, в рамках заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 на выезде сыграет против петербургского "Зенита". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
После 29-го тура РПЛ "Ахмат" имеет в активе 25 очков и располагается с ними на четырнадцатом месте в турнирной таблице. "Зенит", набрав за 29 матчей 63 очка, занимает вторую строчку.
В "Ахмате" рассказали, почему самолёт с командой приземлился в Москве
В пресс-службе грозненского "Ахмата" прокомментировали посадку самолета, изначально направляющегося в Санкт-Петербург, в Москве.
Фото: РФК "Ахмат"