Сообщается, что причиной данного запрета стало наличие у клуба проблем из-за долгов перед компанией "РТ-Капитал", которые суммарно превышают 900 миллионов рублей.
В то же время самарцы смогут продавать своих футболистов или подписывать свободных агентов, за переход которых платить не надо. Если кто-то из игроков будет продан, то "Крылья Советов" вырученную сумму всё же смогут потратить на трансфер.
Ранее в клубе сообщили о получении лицензии РФС, которая дает право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/26.
Источник: "РБК Спорт"
"РБК Спорт": РФС на год запретил "Крыльям Советов" покупать футболистов
По информации СМИ, Российский футбольный союз запретил самарским "Крыльям Советов" покупать футболистов в рамках двух ближайших трансферных окон.
Фото: ФК "Крылья Советов"