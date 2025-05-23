"Гусев молодец, находит подход к игрокам, три победы неспроста одержаны. Он был в штабе Лички, видел, что можно добавить, как взбодрить команду, и это ему удалось. Понятно, что "Динамо" не хочет, чтобы "Краснодар" стал чемпионом в игре с ними. Настрой москвичей будет максимальным. Шансы у "Динамо" на победу есть, команда поймала свою игру", - приводит слова Ковтуна "Матч ТВ".
Московское "Динамо" в субботу, 24 мая, в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде сыграет против футбольного клуба "Краснодар". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Перед заключительном туром сезона "Динамо" имеет в своём активе 56 очков, с которыми располагается на четвёртой позиции и при этом сохраняет шансы на завоевание бронзовых медалей. "Краснодар" с 64 очками занимает первое место и может стать впервые в своей истории чемпионом России.
Ковтун: у "Динамо" есть шансы на победу над "Краснодаром", бело-голубые поймали свою игру
Бывший защитник московского "Динамо" Юрий Ковтун высказался о предстоящем матче бело-голубых с "Краснодаром" в 30-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"