Эффективность менеджмента профессиональных спортивных клубов оценивалась по таким критериям, как средняя заполняемость арены на домашних матчах и их средняя посещаемость, выручка и прибыль/убыток клуба, аудитория соцсетей, популярность в соцмедиа, индекс интереса интернет-аудитории, спортивные результаты.
По итогам подсчёта, проведённого по результатам сезона-2024/25, первое место в этом рейтинге занял футбольный клуб "Краснодар". На второй строчке расположилось московское "Динамо". Тройку лидеров замкнул московский "Спартак". Далее в рейтинге расположились петербургский "Зенит" и столичный ЦСКА.
Напомним, в сезоне-2023/24 чемпионом России стал "Зенит". Серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые медали - "Динамо" Москва.
Источник: Forbes Sport
Forbes признал "Краснодар" самым эффективным спортивным клубом России
Издание Forbes Sport составило рейтинг эффективности работы менеджмента футбольных, хоккейных и баскетбольных клубов России по итогам сезона-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"