"Вообще я больше верила в "Зенит", но он допускает осечки и оступается. "Краснодару" очень нужно это первое чемпионство, поэтому буду болеть за них. Мне кажется, "Динамо" не справится с "Краснодаром", потому что игроки Мусаева тоже помнят прошлый сезон, когда они не смогли стать чемпионами", – приводит слова Смородской Metaratings.
Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар", который в своём активе имеет 64 очка. На второй строчке располагается петербургский "Зенит", который за 29 матчей набрали 63 очка.
В 30-м туре "Краснодар" на своём поле сыграет против московского "Динамо", а "Зенит" дома примет грозненский "Ахмат". Начало матчей запланировано на 16:30 по московскому времени.
Смородская: "Краснодару" очень нужно это первое чемпионство, поэтому буду болеть за них
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о своих симпатиях в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"