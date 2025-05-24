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Червиченко: если "Спартак" жить не может без тренера-иностранца, надо брать Личку

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о кандидатуре на пост главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Если "Спартак" жить не может без тренера-иностранца, надо брать Личку, он отлично справится. И то, что "Динамо" сейчас хорошо финиширует, в том числе и его заслуга. Это хороший тренер. Уравновешенный, в меру эмоциональный, уже отлично знающий чемпионат, - сказал Червиченко "РБ Спорт".

Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо". Чешский специалист возглавлял команду с 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

С мая 2024 года Деян Станкович занимает пост главного тренера "Спартака". Под его руководством красно-белые занимают 5-ю строчку в таблице РПЛ за тур до конца.

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