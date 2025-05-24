- Если "Спартак" жить не может без тренера-иностранца, надо брать Личку, он отлично справится. И то, что "Динамо" сейчас хорошо финиширует, в том числе и его заслуга. Это хороший тренер. Уравновешенный, в меру эмоциональный, уже отлично знающий чемпионат, - сказал Червиченко "РБ Спорт".
Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо". Чешский специалист возглавлял команду с 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.
С мая 2024 года Деян Станкович занимает пост главного тренера "Спартака". Под его руководством красно-белые занимают 5-ю строчку в таблице РПЛ за тур до конца.
Червиченко: если "Спартак" жить не может без тренера-иностранца, надо брать Личку
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о кандидатуре на пост главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва