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Мор: в матче "Краснодар" - "Динамо" до последних секунд будет интрига

Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
- Думаю, что до последних секунд будет интрига. У меня два варианта: "Краснодар" выиграет 1:0 или будет ничья 1:1. Вижу равную борьбу. Если и будет победа, то тяжелая – в один мяч, - сказал Мор "Матч ТВ".

Напомним, в первом круге южане одержали выездную победу над бело-голубыми со счетом 1:0. Гол в составе "быков" забил Виктор Са.

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Динамо" состоится сегодня, 24 мая, в 16:30 по московскому времени на стадионе "Ozon Арена". Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова. В случае победы над бело-голубыми, "быки" станут чемпионами России впервые в своей истории.

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