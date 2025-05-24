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Карвальо: удивительно видеть "Краснодар" на первом месте в таблице

Экс-игрок ЦСКА Даниэль Карвальо оценил уровень Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
- Уровень РПЛ? Слежу за ЦСКА и за лигой в целом. Удивительно видеть "Краснодар" на первом месте в таблице, - сказал Карвальо корреспонденту Sport24.

На данный момент "Краснодар" занимает первую строчку в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 64 очка в 29 матчах. За тур до конца сезона отрыв от "Зенита" составляет 1 балл. Сегодня команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с московским"Динамо". Чтобы завоевать чемпионство вне зависимости от матча "Зенита" и "Ахмата", "быкам" предстоит одержать победу над бело-голубыми.

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