"Отсутствие титулов в столетие клуба — это не то, на что рассчитывали в руководстве. Перестройка? Не знаю, не вхожу в руководство клуба. Некоторые футболисты, которые пришли в "Зенит", не усилили игру, а кто-то ослабил. Сезон провален", - приводит слова Быстрова "СЭ".
Петербургский "Зенит" в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги в 30 матчах набрал 66 очков, которые позволили команде Сергея Семака занять второе место в итоговой турнирной таблице чемпионата. Отставание сине-бело-голубых от ставшего чемпионом России "Краснодара" составило одно очко. Напомним, "Зенит" предыдущие шесть сезонов завоевывал золотые медали чемпионата России.
Быстров: сезон для "Зенита" провален. Некоторые футболисты ослабили игру
Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров поделился своим мнением об итогах сезона-2024/25 для петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"