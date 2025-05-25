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Источник: "Лидс" проявляет интерес к капитану "Краснодара" Эдуарду Сперцяну

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов английского «Лидса», который вернулся в Премьер-лигу.
Фото: Rusfootball.info
По информации «Спорт-Экспресс», английский «Лидс», вышедший в АПЛ по итогам сезона-2024/25, рассматривает возможность подписания полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Главным тренером «Лидса» является Даниэль Фарке, который недолго работал с «Краснодаром» в 2022 году.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 35 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 20 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Следует также упомянуть, что Сперцян является выпускником академии «Краснодара» и капитаном команды. Он уже пятый сезон выступает за основной состав команды.

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