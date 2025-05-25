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Олусегун: эра "Зенита" закончилась, началась эра "Краснодара"

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал победу клуба в чемпионате России и выразил уверенность, что команда вступила в новую эру лидерства.
Фото: ФК "Краснодар"
«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы — чемпионы, и этим все сказано!

Я не собираюсь уходить из клуба этим летом, буду продолжать выступать за «быков». Надеюсь, что в следующем сезоне мы вновь порадуем наших фанатов титулом», — отметил Олусегун «РБ Спорт».

«Краснодар» уверенно победил на своем поле столичное «Динамо» (3:0) и завоевал впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.

Ранее «быки» становились серебряными призерами чемпионата и трижды выигрывали бронзовые медали. В Кубке России краснодарская команда дважды выходила в финал, но оба раза в нем уступала.

Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».

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