«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы — чемпионы, и этим все сказано!
Я не собираюсь уходить из клуба этим летом, буду продолжать выступать за «быков». Надеюсь, что в следующем сезоне мы вновь порадуем наших фанатов титулом», — отметил Олусегун «РБ Спорт».
«Краснодар» уверенно победил на своем поле столичное «Динамо» (3:0) и завоевал впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.
Ранее «быки» становились серебряными призерами чемпионата и трижды выигрывали бронзовые медали. В Кубке России краснодарская команда дважды выходила в финал, но оба раза в нем уступала.
Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».
Олусегун: эра "Зенита" закончилась, началась эра "Краснодара"
Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал победу клуба в чемпионате России и выразил уверенность, что команда вступила в новую эру лидерства.
Фото: ФК "Краснодар"