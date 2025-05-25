"Агкацев - лучший вратарь чемпионата и точно один из претендентов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ. Именно его игра позволила "Краснодару" весь сезон выступать так надёжно", - сказал Габулов "Чемпионату".
Агкацев по итогам сезона стал чемпионом России в составе "Краснодара". Вратарь краснодарцев провел все 30 матчей чемпионата, в которых пропустил 23 мяча, а также 15 раз оставил ворота "сухими".
Габулов назвал Агкацева лучшим вратарем сезона в РПЛ
Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался о выступлении Станислава Агкацева из "Краснодара" в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"