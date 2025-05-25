"Если клуб изъявит желание, Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".
Джикия уже выступал за "Спартак" с 2017 по 2024 годы и стал чемпионом РПЛ, обладателем Кубка и Суперкубка России. Прошедший сезон защитник провел за "Химки", которые не получили лицензию для участия в Премьер-Лиге на следующий футбольный год.
Агент Джикии допустил возможное возвращение игрока в "Спартак"
Защитник "Химок" Георгий Джикия может вернуться в "Спартак", если красно-белые выразят такое желание, считает агент футболиста Владимир Кузьмичев.
Фото: ФК "Химки"