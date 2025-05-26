«Что здесь говорить? Мы не заняли первое место, поэтому тут уже ничего не скажешь. Сейчас все что угодно можно вспоминать. Там не выиграли, здесь не выиграли. Результат неутешительный, продолжаем дальше работать. Самое главное сейчас — какая будет реакция в следующем сезоне. «Краснодар» действительно стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном? «Краснодар» — хорошая команда, но это «Зенит» свое упустил», — заявил Анюков «СЭ».
«Краснодар» уверенно победил на своем поле столичное «Динамо» (3:0) и завоевал впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.
Ранее «быки» становились серебряными призерами чемпионата и трижды выигрывали бронзовые медали. В Кубке России краснодарская команда дважды выходила в финал, но оба раза в нем уступала.
Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».
Анюков: "Краснодар" — хорошая команда, но это "Зенит" свое упустил
Ассистент главного тренера «Зенита» Александр Анюков прокомментировал неудачу команды в сезоне-2024/25, отметив, что ответственность за упущенное чемпионство лежит на самих петербуржцах.
Фото: Rusfootball.info