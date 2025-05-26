По информации источника, в зимнее трансферное окно немецкий "Вольфсбург" предлагал московскому "Локомотиву" 15 миллионов евро за Алексея Батракова. На данный момент переговоры по трансферу россиянина не ведутся.
В сезоне-2024/2025 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 9 миллионов евро, контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Батраков дебютировал за сборную России осенью 2024 года - на данный момент на счету Алексея 4 матча в составе национальной команды и 2 забитых гола.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Батраков интересен "Вольфсбургу", зимой клуб предлагал за него 15 миллионов евро
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков может продолжить карьеру в немецком "Вольфсбурге".
Фото: ФК "Локомотив"