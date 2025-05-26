"Информация о письме от "Вольфсбурга" в "Локомотив" по Алексею Батракову не соответствует действительности. Ни в клуб, ни к нам никто не обращался. Очередной вброс", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Ранее появилась информация, что немецкий "Вольфсбург" в зимнее трансферное окно предлагал московскому "Локомотиву" за Алексея Батракова 15 миллионов евро.
В сезоне-2024/2025 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 9 миллионов евро, контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Батраков дебютировал за сборную России осенью 2024 года - на данный момент на счету Алексея 4 матча в составе национальной команды и 2 забитых гола.
Агент Батракова прокомментировал возможный переход полузащитника в "Вольфсбург"
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о возможном переходе своего клиента в "Вольфсбург".
Фото: ФК "Локомотив"