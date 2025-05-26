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Футболист "Динамо" Окишор: сезон для нас получился неудачным

Полузащитник московского "Динамо" Виктор Окишор оценил завершившийся сезон для бело-голубых
Фото: ФК "Динамо"
"Грустно, что проиграли в Краснодаре. Сезон получился неудачным, так как мы не заняли призовое место и не вышли в финал Кубка России. Будем делать выводы", - цитирует Окишора "Матч ТВ".

По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30-ти турах 56 баллов. В заключительном туре чемпионата России бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" со счетом 0:3.

В мае руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Марцела Личку, исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

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