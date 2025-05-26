- Бой дадим еще неоднократно. Думаю, мы выиграем Кубок и будем играть за Суперкубок с чемпионом России, то есть с "Краснодаром". Тоже выиграем, - сказал Пономарев "Матч ТВ".
В сезоне-2024/2025 ЦСКА занял третье место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, набрав 59 очков в 30 матчах.
Команда Марко Николича сыграет в Суперфинале Кубка России 1 июня с "Ростовом". Встреча состоится на стадионе "Лужники".
Пономарев: ЦСКА выиграет Кубок, а затем Суперкубок
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о будущем красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА