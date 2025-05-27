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Хлусевич: тяжело от понимания, что ты даже на поле не выходишь

Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич ответил на вопрос о недостатке игровой практики в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Тяжело. Любому футболисту тяжело, кто не играет. Особенно тогда, когда отыграл весь предыдущий сезон в старте, вызывался в сборную. Все равно тяжело от понимания, что ты просто даже на поле не выходишь. Так бывает, это футбол, не первый и не последний такой случай.

Даниил Хлусевич, играющий на позиции крайнего флангового защитника, выступает за московский "Спартак" с начала 2022 года. В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 13 матчах российской Премьер-лиги, в которых провел на поле суммарно 703 минуты и записал на свой счет одну результативную передачу. Также в активе Хлусевича 311 минут в 5 играх минувшего Кубка России.

Действующее трудовое соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость защитника в 4 миллиона евро.

Источник: "Матч ТВ"

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