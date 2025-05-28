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Представитель Гуарирапы: Сауль счастлив в ЦСКА, но решение за клубом

Представитель компании Ultimate sports, работающей с Саулем Гуарирапой, Марат Хинчагов рассказал о будущем нападающего в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
- Есть несколько команд, которые следят за Саулем. Но сейчас решение за ЦСКА, у клуба приоритетное право выкупа. Гуарирапа счастлив в ЦСКА, это первый его топ-клуб в карьере. Весной он полностью адаптировался в команде и ему все нравится.

Сауль Гуарирапа перешел в московский ЦСКА в сентябре прошлого года на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2025 года и включает опцию на выкуп футболиста. Права на 22-летнего нападающего принадлежат "Сочи", контракт с которым рассчитан до лета 2028 года. В составе "армейцев" форвард принял участие в 29 матчах в чемпионате и Кубке России и записал на свой счет 5 забитых мячей.

Источник: "СЭ"

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