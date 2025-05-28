"Клуб не будет выкупать Севикяна. И продлевать аренду пока тоже не будет. Он уезжает в сборную, после чего в "Локомотив" не вернется", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
Эдгар Севикян перешел в московский "Локомотив" из венгерского "Ференцвароша" осенью 2024 года на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Полузащитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах 20 матчей и отметился 4-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро. Ранее Севикян выступал за "Пари НН".
"Локомотив" не будет выкупать Севикяна у "Ференцвароша"
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о будущем Эдгара Севикяна.
Фото: ФК "Локомотив"