"Окончательное решение по замене "Химок" в следующем сезоне РПЛ примет исполком или бюро исполкома РФС, принимая во внимание все обстоятельства, в том числе результаты переходных матчей", - сказал Митрофанов "Чемпионату".
Также генсек РФС подчеркнул, что такая норма регламента позволит сохранить приоритет спортивного принципа.
Ранее стало известно, что "Химки" не смогли получить лицензию для участия в Премьер-Лиге на следующий сезон. Химчане в прошедшем чемпионате РПЛ заняли 12-е место.
Окончательное решение по замене "Химок" в РПЛ примет исполком РФС
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что окончательное решение по замене "Химок" в РПЛ будет принято на исполкоме союза.
Фото: РФС