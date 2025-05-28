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Окончательное решение по замене "Химок" в РПЛ примет исполком РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что окончательное решение по замене "Химок" в РПЛ будет принято на исполкоме союза.
Фото: РФС
"Окончательное решение по замене "Химок" в следующем сезоне РПЛ примет исполком или бюро исполкома РФС, принимая во внимание все обстоятельства, в том числе результаты переходных матчей", - сказал Митрофанов "Чемпионату".

Также генсек РФС подчеркнул, что такая норма регламента позволит сохранить приоритет спортивного принципа.

Ранее стало известно, что "Химки" не смогли получить лицензию для участия в Премьер-Лиге на следующий сезон. Химчане в прошедшем чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

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