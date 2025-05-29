— В конце сезона было много новостей о смене главного тренера. Значит ли сегодняшняя совместная пресс-конференция, что Галактионов остается?
— Да. Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность — и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем командой и двигаемся дальше.
Михаил Галактионов занимает пост главного тренера московского "Локомотива" с ноября 2022 года. Под руководством 41-летнего специалиста "железнодорожники" в сезоне-2024/25 в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 53 очка и заняли шестое место в итоговой турнирной таблице. В Кубке России красно-зелёные дошли до стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов, где проиграли "Ростову" со счётом 0:2.
Источник: "СЭ"
В "Локомотиве" заявили, что Галактионов останется главным тренером команды
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко ответил на вопрос о будущем главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"