"Сперцян — ключевой игрок "Краснодара". Он внес большой вклад в чемпионство клуба в этом сезоне. Кончено, его возможный уход ослабит команду Мусаева. Но рано или поздно игроки такого уровня покидают РПЛ. Сперцян может пойти по пути Хвичи в Европе и добиться там успеха", - приводит слова Сёмина "РБ Спорт".
Воспитанник "Краснодара" и игрок сборной Армении Эдуард Сперцян в текущем сезоне принял участие в 35 официальных матчах, забил в ворота соперников 11 голов, отдал одноклубникам 7 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки, а вместе с командой он стал чемпионом России.
Действующий контракт полузащитника с "быками" рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 20 млн евро.
"Может пойти по пути Хвичи". Сёмин оценил перспективы Сперцяна в Европе
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о возможном переходе капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"