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Тренер "Сочи" Морено - о поражении "Пари НН": мне нечего сказать об игре

Главный тренер "Сочи" Роберт Морено дал комментарий после поражения своей команды в первом стыковом матче с нижегородским "Пари НН" (1:2).
Фото: ФК "Сочи"
— Мне нечего сказать об игре.

— Вам нечего сказать в том числе потому, что недовольны судейством?

— Я недоволен результатом. Мы проиграли. Конечно же, мы рассчитывали на другой результат.

— С чем связан сегодняшний результат?

— Мы забили два, а они один.

28 мая футбольный клуб "Сочи" в первом стыковом матче за право выступать в сезоне-2025/26 в Российской Премьер-Лиге на своем поле потерпел поражение со счётом 1:2. Ответная встреча запланирована на субботу, 31 мая. Матч начнется в 17:00 по московскому времени и пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

Источник: "Матч ТВ"

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