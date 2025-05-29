— Мне нечего сказать об игре.
— Вам нечего сказать в том числе потому, что недовольны судейством?
— Я недоволен результатом. Мы проиграли. Конечно же, мы рассчитывали на другой результат.
— С чем связан сегодняшний результат?
— Мы забили два, а они один.
28 мая футбольный клуб "Сочи" в первом стыковом матче за право выступать в сезоне-2025/26 в Российской Премьер-Лиге на своем поле потерпел поражение со счётом 1:2. Ответная встреча запланирована на субботу, 31 мая. Матч начнется в 17:00 по московскому времени и пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Сочи" Морено - о поражении "Пари НН": мне нечего сказать об игре
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено дал комментарий после поражения своей команды в первом стыковом матче с нижегородским "Пари НН" (1:2).
Фото: ФК "Сочи"