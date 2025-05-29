"Когда "Краснодар" начинал, на него ходило несколько тысяч человек. Но клуб постепенно обрастал армией болельщиков. И мне в какой-то степени даже приятно, что футбольная общественность сплотилась вокруг "Краснодара". Люди могут болеть за свои команды, но и "Краснодару" тоже симпатизируют. Поэтому Галицкому огромное уважение", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
Футбольный клуб "Краснодар" был основан бизнесменом Сергеем Галицким в феврале 2008 году. По итогам сезона-2024/25 "быки" впервые в своей истории стали чемпионами России - команда за 30 матчей Российской Премьер-Лиги набрала на одно очко больше, чем десятикратный чемпион России петербургский "Зенит" (67 против 66).
У "Краснодара" в начале июля будет шанс выиграть ещё один трофей - команда Мурада Мусаева сыграет в матче за Суперкубок России против обладателя Кубка России (им станет либо "Ростов", либо столичный ЦСКА).
Орлов: футбольная общественность России сплотилась вокруг "Краснодара"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о футбольном клубе "Краснодар", который по итогам сезога-2024/25 стал чемпионом России.
Фото: ФК "Краснодар"