"Конфликт Георгия и Абаскаля стал видим глазу и Малышев начал предлагать нам аренду - чтобы Георгий не сидел всю весну на лавке. Почему отказались? Георгий не захотел уходить из клуба, который полюбил всей душой. Он принял решение остаться, чтобы выгрызть место в основе", - сказал Шпинев Sport24.
Джикия покинул "Спартак" летом 2024 года по окончании контракта. Защитник несколько лет был капитаном красно-белых и провел за клуб 164 матча, в которых забил пять голов. Футболист утратил место в основном составе из-за некоторых разногласий с тогдашним тренером команды испанцем Гильермо Абаскалем.
Агент рассказал, почему Джикия не ушел в аренду из "Спартака" после конфликта с Абаскалем
Футбольный агент Вадим Шпинев рассказал, почему его клиент защитник Георгий Джикия весной прошлого года отказался уходить в аренду из "Спартака".
Фото: ФК "Химки"