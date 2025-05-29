"Определенно. Россия - это не только холод и снег. Россия - это прекрасная страна. Это как Дубай, но с историей. Там есть старые здания, искусство и лучшие рестораны. Вы можете иметь все, что пожелаете. В Москве нет ничего невозможного", — сказал Промес в интервью Say Less Global.
Промес известен выступлением в России за московский "Спартак". Футболист покинул красно-белых летом 2024 года, хотя с февраля того же года находится в Дубае из-за ареста по требованию властей Нидерландов. Последний сезон полузащитник провел за "Дубай Юнайтед", контракт с которым истекает в конце июня.
Промес готов провести остаток жизни в России: это как Дубай, но с историей
Бывший футболист "Спартака" Квинси Промес признался, что хотел бы провести остаток жизни в России.
Фото: ФК "Спартак"