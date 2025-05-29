"Руководство решило не дергаться, дать тренеру еще год поработать. В следующем сезоне "Спартак" должен бороться за чемпионство. Красно-белые в концовке сезона сдулись из-за собственных ошибок", - сказал Попов "Матч ТВ".
Станкович возглавил "Спартак" летом прошлого года. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате РПЛ и дошла до финала Кубка России в Пути регионов. По окончании сезона клуб продлил контракт с тренером до 2027 года.
Попов: "Спартак" в следующем сезоне должен бороться за чемпионство
Бывший футболист "Рубина" Алексей Попов оценил решение "Спартака" продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"